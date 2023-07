Visite des chais à barriques | Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Bergerac, 1 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Alliance Aquitaine vous propose une visite des chais à barrique, et une dégustation découverte.

Gratuit et sur réservation..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 16:00:00. .

70 Boulevard Joseph Santraille Alliance Aquitaine

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alliance Aquitaine offers you a tour of the barrel cellars, and a discovery tasting.

Free of charge, booking required.

Alliance Aquitaine le propone una visita a las bodegas de barricas y una degustación.

Gratis, previa reserva.

Alliance Aquitaine bietet Ihnen eine Besichtigung der Barriquekeller und eine entdeckende Weinprobe an.

Kostenlos und mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides