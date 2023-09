Les animations de L’Echoppe des Galopins 70 avenue Maréchal Foch Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Les animations de L’Echoppe des Galopins 70 avenue Maréchal Foch Tarbes, 7 octobre 2023, Tarbes. Tarbes,Hautes-Pyrénées Au programme : – Samedi 7 octobre à 18h : Concert Couleur Café (reprises pop/rock/années 80)

– Samedi 14 octobre à 20h : Blindtest musical animé par Eustache.

2023-10-07 fin : 2023-10-14 . EUR.

70 avenue Maréchal Foch TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the program: – Saturday, October 7 at 6pm: Couleur Café concert (pop/rock/80s covers)

– Saturday, October 14, 8pm: Musical blindtest hosted by Eustache En el programa: – Sábado 7 de octubre a las 18:00 h: Concierto Couleur Café (pop/rock/cubiertas de los 80)

– Sábado 14 de octubre a las 20:00 h: prueba de ceguera musical a cargo de Eustache Auf dem Programm stehen: – Samstag, 7. Oktober um 18 Uhr: Konzert Couleur Café (Coverversionen aus Pop/Rock/80er Jahre)

Mise à jour le 2023-09-01

