Les animations de L'Echoppe des Galopins

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à notre Blindtest mensuel, animé par Eustache, dont le thème reste surprise jusqu’au jour J !.

2023-08-19 20:00:00 fin : 2023-08-19 . EUR.

70 avenue Maréchal Foch TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to our monthly Blindtest, hosted by Eustache, whose theme remains a surprise until the big day!

Bienvenidos a nuestro Blindtest mensual, organizado por Eustache, ¡cuyo tema será una sorpresa hasta el gran día!

Willkommen zu unserem monatlichen Blindtest, der von Eustache moderiert wird. Das Thema bleibt bis zum Tag X eine Überraschung!

