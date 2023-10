Réveillon de la Saint-Sylvestre 70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher, 31 décembre 2023, Saint-Florent-sur-Cher.

Saint-Florent-sur-Cher,Cher

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Comité des fêtes de la ville.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 90 EUR.

70 Avenue Gabriel Dordain

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire



New Year’s Eve party organized by the town’s Comité des fêtes

Fiesta de Nochevieja organizada por la comisión de fiestas de la ciudad

Silvesterparty, organisiert vom Festkomitee der Stadt

Mise à jour le 2023-10-26 par OT BOURGES