ONE BLACK CAT FÊTE HALLOWEEN 70 Avenue du Val de Montferrand Les Matelles, 21 octobre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

One black cat vous propose une animation toute l’après midi du samedi 21 octobre de 14h à 18h

Au programme :

Jeux

Maquillage

Gourmandises

Loisirs créatifs

Sculpture de citrouille.

One Black Cat will be on hand all afternoon on Saturday October 21st from 2pm to 6pm

On the program :

Games

Make-up

Treats

Creative crafts

Pumpkin carving

One Black Cat celebrará actos durante toda la tarde del sábado 21 de octubre, de 14:00 a 18:00 horas

En el programa

Juegos

Maquillaje

Golosinas

Manualidades creativas

Tallado de calabazas

One black cat bietet Ihnen am Samstag, den 21. Oktober, den ganzen Nachmittag von 14 bis 18 Uhr eine Animation an

Auf dem Programm stehen:

Spiele

Schminken

Leckereien

Kreative Freizeitaktivitäten

Kürbisschnitzen

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU GRAND PIC ST LOUP