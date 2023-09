« Livres ! », une visite guidée ludique et participative 70 Avenue du General Patton Le Malesherbois, 26 octobre 2023, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Venez découvrir comment on a fabriqué le livre !. Familles

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:00:00. 5 EUR.

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Come and find out how the book was made!

¡Venga y descubra cómo hicimos el libro!

Erfahren Sie, wie wir das Buch hergestellt haben!

Mise à jour le 2023-09-26 par ADRT45