CMJN, atelier d’écriture poétique 70 Avenue du General Patton Le Malesherbois, 24 octobre 2023, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Un atelier d’écriture sur le thème de la couleur !. Familles

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:30:00. .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



A writing workshop on the theme of color!

Un taller de escritura sobre el tema del color

Ein Schreibworkshop zum Thema « Farbe »!

