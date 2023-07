Les popotes du dimanche 70 avenue de la Résistance Die, 16 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Cuisiner ensemble (à partir de 17h) des produits locaux et de qualité dans une ambiance conviviale sur l’espace public . Repas à prix libre vers 19h30..

2023-07-16 17:00:00 fin : 2023-07-16 22:00:00. .

70 avenue de la Résistance Aire de Jeux de Cocause, au pied des immeubles

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cooking together (from 5pm) with local, quality produce in a convivial atmosphere in the public space. Meal at free price around 7:30pm.

Cocinar juntos (a partir de las 17.00 h) con productos locales de calidad en un ambiente de convivencia en el espacio público. Comida a precio libre hacia las 19.30 h.

Gemeinsames Kochen (ab 17 Uhr) von lokalen und qualitativ hochwertigen Produkten in einer freundlichen Atmosphäre auf dem öffentlichen Platz . Essen zu freien Preisen gegen 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois