CONCERT DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE 70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte, 9 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

L’école intercommunale de musique et de danse vous propose un moment musical avec son concert de Noël autour des musiques de dessins nimés.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

70 avenue de la gare Espace Réné Caissn – La gare

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The intercommunal music and dance school invites you to enjoy a musical moment with its Christmas concert based on the music of nimé drawings

La Escuela Intercomunal de Música y Danza le invita a disfrutar de un concierto musical de Navidad basado en la música de dibujos nimé

Die interkommunale Musik- und Tanzschule bietet Ihnen mit ihrem Weihnachtskonzert einen musikalischen Moment rund um die Musik von Nimé-Zeichnungen

