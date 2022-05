70 ans du Comité des fêtes de Lalinde Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde Dordogne Le Comité des fêtes de Lalinde arrose ses 70 ans!

Une soirée au square Lignac, repas ou marché gourmand suivi d’une soirée musicale et dansante, un moment festif dans la bonne humeur, avec en point d’orgue le ballet des eaux. Buvette sur place. Le Comité des fêtes de Lalinde arrose ses 70 ans!

