70 ans de photo au Studio Boissière: Concert Musique MEDZ BAZAR Studio Boissière, 19 septembre 2021, Noisy-le-Sec.

Studio Boissière, le dimanche 19 septembre à 17:00

Dans le cadre de notre exposition collectiven, et pour rendre hommage aux origines arméniennes du fondateur de cet ancien studio photo, nous avons choisi de vous faire entendre une très belle voix: celle de chanteurs traditionnels et d’interprètes du Caucase. Medz Bazar ou comment faire rimer engagement, folk, envoûtement et bohème. Arménie, Turquie, France et Amérique, ils puisent dans leurs traditions et celles des cultures voisines, pour créer des arrangements de musique traditionnelle ainsi que des compositions originales, spécialement conçues pour émanciper et pacifier.

entrée libre

Chants traditionnels d’Arménie du Caucase et d’ailleurs

Studio Boissière 268 Boulevard Aristide Briand 93100 MONTREUIL Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00