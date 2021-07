70 ans de photo au Studio Boissière: Concert Ladavina Studio Boissière, 19 septembre 2021, Montreuil.

Pour rendre hommage aux origines arméniennes du fondateur de cet ancien studio photo, nous avons choisi de vous faire entendre une très belle voix: celle d’une jeune arménienne et son groupe. “Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fin 2019 par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique tout en étant emprunte d’histoire et de tradition. Ladaniva est devenu célèbre immédiatement après la sortie du clip Vay Aman, à (re)découvrir de toute urgence !” Trans Musicales de Rennes 2020

Entrée libre

Chanteuse d’origine Arménienne qui allie influences du Caucase et d’ailleurs

Studio Boissière 268 boulevard Aristide Briand 93100 Montreuil Montreuil Ramenas – Léo-Lagrange Seine-Saint-Denis



2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00