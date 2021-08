Montreuil Studio Boissière Montreuil, Seine-Saint-Denis 70 ans de photo au Studio Boissière Ateliers cyanotypes Studio Boissière Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel. Vous pourrez vous initiez à la pratique de ce procédé et repartir avec votre tirage. Durée de l’atelier: 1h.

Sur réservation, pas de matériel à prévoir, nombre de places limitées.

Réalisez un cyanotype dans la chambre noire de cet ancien studio photo

