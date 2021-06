Audincourt Audincourt 70 ans de l’église du Sacré Cœur Audincourt : Les artistes sur le Parvis. Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs

70 ans de l’église du Sacré Cœur Audincourt : Les artistes sur le Parvis. Audincourt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Audincourt. 70 ans de l’église du Sacré Cœur Audincourt : Les artistes sur le Parvis. 2021-07-03 – 2021-07-03 Rue des Recilles Eglise du Sacré Cœur

Audincourt Doubs 2021 sera pour la ville d’Audincourt l’occasion de célébrer les 70 ans de son trésor artistique: l’Église du Sacré-Cœur ainsi que le 140e anniversaire de la naissance de Fernand Léger, artiste inspiré qui a contribué à faire de cet édifice un chef d’œuvre de l’Art Sacré Contemporain. Cette année marque également le 20e anniversaire de la mort de Jean Bazaine qui, lui aussi, a enrichi ce lieu sacré de son talent. Toute la journée: «Les artistes sur le Parvis», invitation des artistes locaux sur l’esplanade du Sacré-Coeur, expression libre autour du thème « Art et spiritualité » dans l’esprit des artistes ayant intervenu pour la réalisation de

l’église : ouverture, paix, beauté, lumière. Visites commentées de l’église, animation d’ateliers de découverte artistique pour les enfants. À 17h, musique animée par Jean-François Erard et le JAZZ-BAND. f.nageleisen@wanadoo.fr 2021 sera pour la ville d’Audincourt l’occasion de célébrer les 70 ans de son trésor artistique: l’Église du Sacré-Cœur ainsi que le 140e anniversaire de la naissance de Fernand Léger, artiste inspiré qui a contribué à faire de cet édifice un chef d’œuvre de l’Art Sacré Contemporain. Cette année marque également le 20e anniversaire de la mort de Jean Bazaine qui, lui aussi, a enrichi ce lieu sacré de son talent. Toute la journée: «Les artistes sur le Parvis», invitation des artistes locaux sur l’esplanade du Sacré-Coeur, expression libre autour du thème « Art et spiritualité » dans l’esprit des artistes ayant intervenu pour la réalisation de

l’église : ouverture, paix, beauté, lumière. Visites commentées de l’église, animation d’ateliers de découverte artistique pour les enfants. À 17h, musique animée par Jean-François Erard et le JAZZ-BAND.

Détails Catégories d’évènement: Audincourt, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Audincourt Adresse Rue des Recilles Eglise du Sacré Cœur Ville Audincourt lieuville 47.47561#6.84359