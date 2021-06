Audincourt Audincourt 25400, Audincourt 70 ans de l’église du Sacré Cœur Audincourt : Concert du Quatuor Danzy Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: 25400

70 ans de l’église du Sacré Cœur Audincourt : Concert du Quatuor Danzy Audincourt, 27 juin 2021-27 juin 2021, Audincourt. 70 ans de l’église du Sacré Cœur Audincourt : Concert du Quatuor Danzy 2021-06-27 16:00:00 – 2021-06-27 Rue du Pauvrement Eglise du Sacré Cœur

Audincourt 25400 70e anniversaire de l’inauguration de l’église du Sacré Cœur Audincourt.

Cette année l’église du Sacré Cœur fête les 70 ans de son inauguration mais également les 140 ans de la naissance de Fernand Léger, artiste à qui on doit les superbes vitraux, la tapisserie …, les 20 ans du décès de Jean Bazaine réalisateur de la mosaïque du parvis et des vitraux du baptistère.

Concert du « QUATUOR DANZY » avec Benoît Tainturier, Caroline Lamboley, Françoise Temperman, Sébastien Robert. f.nageleisen@wanadoo.fr 70e anniversaire de l’inauguration de l’église du Sacré Cœur Audincourt.

Concert du « QUATUOR DANZY » avec Benoît Tainturier, Caroline Lamboley, Françoise Temperman, Sébastien Robert.

