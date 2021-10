Paris Paroisse Saint Dominique Paris 70 ans de l’Artisanat monastique : exposition de photos Paroisse Saint Dominique Paris Catégorie d’évènement: Paris

70 ans de l’Artisanat monastique : exposition de photos Paroisse Saint Dominique, 16 octobre 2021, Paris. 70 ans de l’Artisanat monastique : exposition de photos

Paroisse Saint Dominique, le samedi 16 octobre à 11:00

Du 16 octobre au 1er novembre 2021 Entrée libre La boutique de l’Artisanat monastique est située au 68 bis av Denfert Rochereau. Sur le thème “La vie mlonastique comme chemin de sainteté” Paroisse Saint Dominique 20 Rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paroisse Saint Dominique Adresse 20 Rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris Ville Paris lieuville Paroisse Saint Dominique Paris