70 ANS DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU CROISIC
30 juillet 2022
Espace Associatif Olympe de Gouges 15, rue Jean-Jacques Rousseau
Le Croisic

2022-07-30 – 2022-07-30 Espace Associatif Olympe de Gouges 15, rue Jean-Jacques Rousseau

70 ans de la société des Amis du Croisic
Diaporama sur l'histoire de l'association,
Hommage à ceux qui l'ont marquée,
Gâteau d'anniversaire géant.
Ouvert à tous.

