7 vins 7 lieux insolites : Dégustation inattendue dans les jardins de Villandry Villandry, 12 août 2022, Villandry.

2022-08-12 18:30:00 – 2022-08-12 20:00:00

Villandry 37510

VINS VENDÔMOIS, FROMAGES & MIELS TOURANGEAUX – 12 AOÛT 2022

Embarquez pour une soirée enchanteresse loin de la foule estivale. Dans le parc du château, à l’ombre des arbres d’un des joyaux du Val de Loire, découvrez les ruches « Du Rucher de la Dame Blanche » et goûtez les miels produits par Michael Preteseille. Christophe Prouteau, œnologue et guide sensoriel, vous initiera au mariage parfait des fromages de la « Cloche d’Or » de Pont-de-Ruan avec les vins rouges légers de la « Cave du Vendômois ». Avant votre voyage avec nous, n’hésitez pas à visiter le château et ses jardins. Vous pouvez aussi profiter de ce moment en famille, Christophe guidera vos enfants dans le monde merveilleux des saveurs avec une initiation à la dégustation des jus de fruits de Thierry Besard.

info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/degustation-inattendue-dans-les-jardins-du-chateau-de-villandry.html

Villandry

