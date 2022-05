7 vins 7 lieux insolites : dégustation inattendue dans le parc de la Perraudière Saint-Cyr-sur-Loire, 5 août 2022, Saint-Cyr-sur-Loire.

2022-08-05 – 2022-08-05

Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

ENTRE VINS ET PAINS : DÉCOUVERTE DES MARIAGES DE SAVEURS

Sur les hauteurs du parc de la Perraudière, régalez vos papilles et prenez le temps de découvrir les liens entre pains, charcuteries d’« Hardouin » et aussi douceurs de « mille et une confitures » de Chinon. Christophe Prouteau, œnologue et guide sensoriel, vous accompagnera dans l’union des goûts et vous conseillera les meilleurs accords avec les vins de Thierry Besard. Un instant unique au sommet du Fleuve Roi. Vous pouvez aussi profiter de ce moment en famille, Christophe guidera vos enfants dans le monde merveilleux des saveurs avec une initiation à la dégustation des jus de fruits de Thierry.

info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/degustation-inattendue-dans-le-parc-de-la-perraudiere.html

Saint-Cyr-sur-Loire

