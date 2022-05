7 vins 7 lieux insolites : Dégustation inattendue au Prieuré Saint-Cosme, 24 juin 2022, .

7 vins 7 lieux insolites : Dégustation inattendue au Prieuré Saint-Cosme

2022-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-24 19:30:00 19:30:00

Fruits atypiques de Touraine, AOC Touraine et Touraine Azay-le-Rideau

Dans le calme du Prieuré de Saint-Cosme, la demeure de Ronsard, paradis de sérénité à deux pas de Tours et du Fleuve Roi, venez déguster les fruits comme vous ne les avez jamais goûtés. Au menu : des jus de pommes et poires du Domaine Besard et différentes variétés de tomates et courgettes de Touraine de la Fruitière Tourangelle pour éveiller vos sens. Christophe Prouteau, œnologue et guide sensoriel, vous révélera tous les secrets des accords entre les fruits de la Vallée de l’Indre et les vins AOC Touraine et Touraine Azay-le-Rideau de Thierry Besard.

