7 vins 7 lieux insolites : Dégustation inattendue au Manoir des Amardières Fondettes

2022-07-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-22 19:00:00 19:00:00

Fondettes 37230 Fondettes

Noble Joué, légumes & herbes aromatiques

Entre le centre de Fondettes et la Loire, venez découvrir le Manoir des Amardières, ancienne demeure de Nicolas-Christophe Patas. Ce manoir privé du XIIIe siècle vous accueille pour une pause gourmande avec le « Domaine Rousseau Frères ». Christophe Prouteau, œnologue et guide sensoriel, vous guidera au fil des arômes de ces vins gris et rosés. Le meilleur des légumes et herbes aromatiques produits en Touraine seront aussi de la partie. Venus directement de Mazières-de-Touraine, « Les Champs des tis’ânes » vous offriront un festival de senteurs et de saveurs pour accompagner cette dégustation et créer des accords mets et vins atypiques.

info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/degustation-inattendue-au-manoir-des-amardieres.html

