7 vins 7 lieux insolites : Dégustation inattendue au Domaine de la Croix Montoire Tours, 9 septembre 2022, Tours.

2022-09-09 18:30:00 18:00:00 – 2022-09-09 20:00:00 20:00:00

Tours 37100

Au cœur de Tours, poussez la porte du Domaine de la Croix Montoire, manoir au cœur d’un parc arboré de 5 hectares. Dans ce cadre idyllique et habituellement fermé au public, profitez d’une pause hors du temps au rythme des Bourgueil et Saint Nicolas du « Domaine de la Cabernelle ». Christophe Prouteau, œnologue et guide sensoriel, vous conseillera sur les accords vins et champignons grâce aux pleurotes, shiitakes et autres champignons de Paris des « Champignons du Breuil ». Les truffes de « l’association des Trufficulteurs de Touraine » seront aussi de la partie et aucun sens ne sera en reste avec les légumes croquants des « Champs des tis’ânes ».

info@tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/degustation-inattendue-au-domaine-de-la-croix-montoire.html

Tours

dernière mise à jour : 2022-05-24 par