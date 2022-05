7 vins / 7 lieux insolites au Labyrinthe Véretz Véretz Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

VERETZ

7 vins / 7 lieux insolites au Labyrinthe Véretz, 8 juillet 2022, Véretz. 7 vins / 7 lieux insolites au Labyrinthe Véretz

2022-07-08 – 2022-07-08

Véretz Indre-et-Loire Véretz Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Quand les champs de maïs des Pop Corn Labyrinthe deviennent un immense terrain de jeu, l’office de tourisme vous propose deux soirées au cœur de la nature. Chaque soirée sera l’occasion de déguster les vins de l’Appellation Montlouis accompagnés de produits du terroir. Nombre de places limitées, pensez à réserver. “7 vins / 7 lieux insolites” : osez l’aventure dans un labyrinthe de maïs tout en découvrant l’Appellation Montlouis. accueil@tourisme-montlouis-vouvray.fr +33 2 47 45 85 10 https://boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr/ Quand les champs de maïs des Pop Corn Labyrinthe deviennent un immense terrain de jeu, l’office de tourisme vous propose deux soirées au cœur de la nature. Chaque soirée sera l’occasion de déguster les vins de l’Appellation Montlouis accompagnés de produits du terroir. Nombre de places limitées, pensez à réserver. Popcorn Labyrinthe

Véretz

dernière mise à jour : 2022-05-04 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, VERETZ Autres Lieu Véretz Adresse Ville Véretz lieuville Véretz Departement Indre-et-Loire

Véretz Véretz Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veretz/

7 vins / 7 lieux insolites au Labyrinthe Véretz 2022-07-08 was last modified: by 7 vins / 7 lieux insolites au Labyrinthe Véretz Véretz 8 juillet 2022 Indre-et-Loire Véretz

Véretz Indre-et-Loire