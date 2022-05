7 vins, 7 châteaux : Château de Jallanges Vouvray Vouvray Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Vouvray

7 vins, 7 châteaux : Château de Jallanges Vouvray, 24 juin 2022, Vouvray. 7 vins, 7 châteaux : Château de Jallanges Vouvray

2022-06-24 – 2022-06-24

Vouvray Indre-et-Loire Vouvray Sur le modèle des rendez-vous “7 vins / 7 jardins” orchestrés par l’Office de tourisme “Tours Val de Loire”, les sept offices de tourisme tourangeaux travaillent conjointement pour proposer une série inédite intitulée “7 vins, 7 châteaux”. L’invitation est lancée pour découvrir 7 vins d’AOC tourangelles dans 7 lieux incontournables du département. Ces dégustations seront accompagnées de produits régionaux. Choisissez le ou les rendez-vous qui feront frémir vos papilles! Pour sublimer l’Appellation Vouvray, un rendez-vous vous est proposé au Château de Jallanges en compagnie de la Maison du Vouvray pour les dégustations. Une soirée en plein air devant le magnifique Château de Jallanges, accompagnée d’une dégustation commentée des vins de la Région, ça vous tente ? Sur le modèle des rendez-vous “7 vins / 7 jardins” orchestrés par l’Office de tourisme “Tours Val de Loire”, les sept offices de tourisme tourangeaux travaillent conjointement pour proposer une série inédite intitulée “7 vins, 7 châteaux”. L’invitation est lancée pour découvrir 7 vins d’AOC tourangelles dans 7 lieux incontournables du département. Ces dégustations seront accompagnées de produits régionaux. Choisissez le ou les rendez-vous qui feront frémir vos papilles! Pour sublimer l’Appellation Vouvray, un rendez-vous vous est proposé au Château de Jallanges en compagnie de la Maison du Vouvray pour les dégustations. Château de Jallanges

Vouvray

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Vouvray Autres Lieu Vouvray Adresse Ville Vouvray lieuville Vouvray Departement Indre-et-Loire

Vouvray Vouvray Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouvray/

7 vins, 7 châteaux : Château de Jallanges Vouvray 2022-06-24 was last modified: by 7 vins, 7 châteaux : Château de Jallanges Vouvray Vouvray 24 juin 2022 Indre-et-Loire Vouvray

Vouvray Indre-et-Loire