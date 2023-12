Villa Saint-Ange – Petit déjeuner de fêtes 7 traverse Saint-Pierre Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Début : 2024-01-01 10:00:00

Commencez l’année 2024 avec ce délicieux petit déjeuner.

Une coupe de Champagne



Œufs Bénédicte au caviar ou à la truffe

Gâteaux & viennoiseries

Sélection de fromages & charcuteries



Jus & fruits frais de saison

Boissons chaudes

Eaux minérales. EUR.

7 traverse Saint-Pierre Villa Saint-Ange

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

