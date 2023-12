Villa Saint-Ange – Réveillon de la Saint Sylvestre 7 Traverse Saint-Pierre Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

Expérimentez des experiences culinaires uniques signées Pierre Gagnaire pour célébrer le Nouvel An en plein cœur d’Aix-en-Provence. Plongez dans une ambiance élégante et festive où chaque plat est une oeuvre d’art, créée avec passion et savoir-faire..

// Menu //



● Raviole de Homard au gingembre, bisque traditionnelle, râpé de choux fleur.

● Terrine de foie gras d’oie au naturel, voile de Sauternes, salade Felicia ; sirop de betterave rouge aux airelles. Pain stolen.

● Pascaline de Saint-Jacques, nage de coquillages aux poireaux. Crème épaisse, caviar osciètre et anguille fumée, noix taillées à la fleur de sel.

● Sorbet Blanc à l’huile d’olive CastelaS, granité citron.

● Chapon de Bresse rôti entier aux aromatiques. Le suprême enrobé d’un jus au tamarin, feuille de chou vert grillée, salsifis caramélisés. Gratin des gras de cuisse, poire et céleri-rave au parmesan.

● Brie de Meaux truffé. Salade de mâche et céleri-rave.

● Bûche de Noël de Romain.

7 Traverse Saint-Pierre Villa Saint-Ange

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence