Noël à Villa Saint-Ange 7 traverse Saint-Pierre Aix-en-Provence, 3 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Célébrez un Noël inoubliable à la Villa Saint-Ange, un havre de raffinement niché au cœur d’Aix-en-Provence, en dégustant un repas de fête signé Pierre Gagnaire..

2023-12-24 19:00:00 fin : 2023-12-24 21:00:00. .

7 traverse Saint-Pierre Villa Saint-Ange

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Celebrate an unforgettable Christmas at Villa Saint-Ange, a haven of refinement nestled in the heart of Aix-en-Provence, with a festive meal by Pierre Gagnaire.

Celebre una Navidad inolvidable en Villa Saint-Ange, un remanso de refinamiento enclavado en el corazón de Aix-en-Provence, con una comida festiva de Pierre Gagnaire.

Feiern Sie ein unvergessliches Weihnachtsfest in der Villa Saint-Ange, einer Oase der Raffinesse im Herzen von Aix-en-Provence, und genießen Sie ein Festmahl von Pierre Gagnaire.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence