du vendredi 8 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 à Théâtre National Populaire

**Sept sœurs éparpillées aux sept recoins du monde se retrouvent pour protéger la maison familiale prise dans une tempête. Une horde de bandits des courants d’air s’attaque à leur mémoire ! Postées aux portes de leurs souvenirs, ces vieilles femmes un peu cocasses organisent la résistance autour du baby-foot de leur enfance. Dans ce curieux berceau, des divinités de la Turakie renaissent… Délivrées par la fonte des glaces, elles reviennent à la vie et font rejaillir avec elles nos peurs, nos désirs, nos faiblesses. Fables absurdes, mythes qui ont bercé la vie de la fratrie ou anecdotes qui chatouillent la mémoire : chaque évocation est une pièce du puzzle à reconstituer.** Après Incertain Monsieur Tokbar, le Turak Théâtre poursuit ses questionnements sur le rapport de l’être humain à sa propre mémoire et à la mémoire collective. Comment le temps agit-il sur nos souvenirs ? Comment vivre de plus en plus vieux avec une mémoire qui déraille ? Et si oublier devenait une norme dans la vie de tous les jours ? Après un coup manqué la saison passée, le TNP est heureux d’accueillir enfin le Turak Théâtre. Fondée à Lyon en 1985 par Michel Laubu, et co-dirigée par Emili Hufnagel depuis une quinzaine d’années, cette compagnie virtuose dans les arts de la marionnette œuvre pour un théâtre populaire savoureux. À chaque spectacle, ses artisans s’amusent d’objets détournés et de langages poétiques. Ils deviennent les inventeurs et les explorateurs de la Turakie, « un pays inconnu de tous mais qui peut exister dans l’imaginaire de chacun ». Avec cette dernière création qui se situe quelque part entre Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa et Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, ils retrouvent les fondements de la culture d’un pays à géométrie originale…

Une création du Turak Théâtre

