Portes ouvertes et repas au Château Simon 7 SIMON CHATEAU SIMON Barsac, 14 octobre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

Venez-vous plonger dans notre environnement exceptionnel au cœur de Sauternes & Graves. Dans une ambiance familiale, laissez-vous envoûter par une visite de nos chais qui vous dévoilera les secrets de l’élaboration de nos vins. Pour finir, nous vous proposons une dégustation gratuite de nos nouveaux millésimes et nouvelles cuvées – Visites gratuites en Famille avec proposition de dégustation Jus de Raisin pour les enfants et mise à disposition de jeux.

Nous avons aussi le bonheur d’accueillir : Chef Matthieu Vidal, jeune chef à la tête de Sweet Valentine à Langon. Après une belle expérience au sein du restaurant Darroze, 1 étoile au Guide Michelin, il a participé à la finale du championnat de France du dessert. Le Château Simon par ces couleurs chaudes et son allée à l’italienne, a inspiré Chef Matthieu Vidal. Cette année, il vous propose un menu aux tonalités Toscane. Prix 35 €/pers.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

7 SIMON CHATEAU SIMON

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and immerse yourself in our exceptional environment in the heart of Sauternes & Graves. In a family atmosphere, let yourself be enchanted by a tour of our cellars, which will reveal the secrets of our wine-making. Finally, enjoy a free tasting of our new vintages and cuvées? Free family visits, with grape juice tasting for children and games available.

We are also delighted to welcome : Chef Matthieu Vidal, young chef at the head of Sweet Valentine in Langon. After a successful stint at the 1 Michelin-starred Darroze restaurant, he took part in the final of the French dessert championship. Château Simon?s warm colors and Italian-style driveway inspired Chef Matthieu Vidal. This year, he offers a menu with a Tuscan touch. Price 35 ?/pers

Venga y sumérjase en nuestro excepcional entorno en el corazón de Sauternes & Graves. En un ambiente familiar, déjese seducir por una visita a nuestras bodegas, que le revelará los secretos de la elaboración de nuestros vinos. Por último, le ofrecemos una degustación gratuita de nuestras nuevas añadas y cuvées? Visitas familiares gratuitas, con degustación de zumo de uva para niños y juegos disponibles.

También nos complace dar la bienvenida a : Chef Matthieu Vidal, el joven jefe de cocina de Sweet Valentine en Langon. Tras una gran experiencia en el restaurante Darroze, que cuenta con 1 estrella Michelin, participó en la final del campeonato francés de postres. Los colores cálidos y la entrada a la italiana del Château Simon inspiraron al Chef Matthieu Vidal. Este año, propone un menú con sabor toscano. Precio 35 €/pers

Tauchen Sie ein in unsere außergewöhnliche Umgebung im Herzen von Sauternes & Graves. Lassen Sie sich in einer familiären Atmosphäre von einer Führung durch unsere Weinkeller verzaubern, bei der Sie in die Geheimnisse der Weinherstellung eingeweiht werden. Zum Abschluss bieten wir Ihnen eine kostenlose Verkostung unserer neuen Jahrgänge und Cuvées an ? Kostenlose Familienführungen mit einer Traubensaftprobe für Kinder und Spielen.

Wir freuen uns auch über den Besuch von : Chef Matthieu Vidal, ein junger Küchenchef, der das Sweet Valentine in Langon leitet. Nach einer großartigen Erfahrung im Restaurant Darroze, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, nahm er am Finale der französischen Dessertmeisterschaft teil. Das Château Simon mit seinen warmen Farben und der italienischen Allee hat Chef Matthieu Vidal inspiriert. Dieses Jahr serviert er Ihnen ein Menü mit toskanischem Flair. Preis 35 ?/Pers

Mise à jour le 2023-09-14 par Gironde Tourisme