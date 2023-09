Déjeuner au Château Simon pour les Portes Ouvertes 7, Simon Barsac, 14 octobre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

Venez vous plonger dans notre environnement exceptionnel au cœur de Sauternes & Graves. Dans une ambiance familiale, laissez-vous envoûter par une visite de nos chais qui vous dévoilera les secrets de l’élaboration de nos vins. Pour finir, nous vous proposons une dégustation gratuite de nos nouveaux millésimes et nouvelles cuvées – Visites gratuites en Famille avec proposition de dégustation Jus de Raisin pour les enfants et mise à disposition de jeux. Pour ces portes ouvertes, nous avons le bonheur d’accueillir Chef Matthieu Vidal, jeune chef à la tête de Sweet Valentine à Langon.

Au menu en entrée : Focaccia aux oignons confits, crème d’olive et émulsion tiède au jambon de parme, en plat principal : Veau braisé façon Osso Buco, Purée et Pesto aux herbes du jardin, en dessert :Tiramisu au Sauternes Château Simon. 1 verre de vin du Château Simon ou cocktail surprise offert..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 14:30:00. EUR.

7, Simon Château Simon

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and immerse yourself in our exceptional environment in the heart of Sauternes & Graves. In a family atmosphere, let yourself be enchanted by a tour of our cellars, which will reveal the secrets of our wine-making. Finally, enjoy a free tasting of our new vintages and cuvées? Free family visits, with grape juice tasting for children and games available. For this open house, we are delighted to welcome Chef Matthieu Vidal, the young head chef at Sweet Valentine in Langon.

On the menu: Focaccia with onion confit, olive cream and warm parma ham emulsion, main course: Osso Buco braised veal, mashed potatoes and garden herb pesto, dessert: Tiramisu with Sauternes Château Simon. 1 complimentary glass of Château Simon wine or surprise cocktail.

Venga y sumérjase en nuestro excepcional entorno en el corazón de Sauternes & Graves. En un ambiente familiar, déjese seducir por una visita a nuestras bodegas, que le revelará los secretos de la elaboración de nuestros vinos. Por último, le ofrecemos una degustación gratuita de nuestras nuevas añadas y cuvées? Visitas gratuitas en familia, con degustación de mosto para los niños y juegos disponibles. Para estas jornadas de puertas abiertas, estamos encantados de recibir al Chef Matthieu Vidal, el joven chef al frente de Sweet Valentine en Langon.

En el menú de entrantes: Focaccia con cebolla confitada, crema de aceitunas y emulsión tibia de jamón de Parma, para el plato principal Ternera estofada al estilo Osso Buco, puré de patatas y pesto con hierbas del jardín, de postre: Tiramisú con Sauternes Château Simon. 1 copa de vino Château Simon de cortesía o cóctel sorpresa.

Tauchen Sie ein in unsere außergewöhnliche Umgebung im Herzen von Sauternes & Graves. Lassen Sie sich in einer familiären Atmosphäre von einer Führung durch unsere Weinkeller verzaubern, die Ihnen die Geheimnisse der Herstellung unserer Weine enthüllt. Zum Abschluss bieten wir Ihnen eine kostenlose Verkostung unserer neuen Jahrgänge und Cuvées an ? Kostenlose Familienführungen mit einer Traubensaftprobe für Kinder und Spielen. Zu diesem Tag der offenen Tür begrüßen wir Chef Matthieu Vidal, einen jungen Chefkoch, der das Sweet Valentine in Langon leitet.

Als Vorspeise: Focaccia mit kandierten Zwiebeln, Olivencreme und lauwarmer Emulsion mit Parmaschinken, als Hauptgericht: Geschmortes Kalbfleisch nach Art von Osso Buco, Püree und Pesto mit Gartenkräutern, als Dessert:Tiramisu mit Sauternes Château Simon. 1 Glas Wein von Château Simon oder Überraschungscocktail gratis.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Cadillac-Podensac