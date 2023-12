Marché de Noël de Jonquières 7 Ruelle du Grand Pré Jonquières, 17 décembre 2023 10:00, Jonquières.

Jonquières,Oise

Organisé par le Comité des Fêtes. Raclette à déguster sur réservation..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00.

7 Ruelle du Grand Pré

Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France



Organized by the Comité des Fêtes. Raclette available on reservation.

Organizado por el Comité des Fêtes. Raclette disponible previa reserva.

Organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee). Raclette zum Probieren auf Reservierung.

