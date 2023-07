It’s Wine Time à Reuilly 7 rue Voltaire Reuilly, 11 août 2023, Reuilly.

Reuilly,Indre

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.

Le 11 août, rendez-vous à la Maison de Reuilly, pour une visite guidée suivie d’une dégustation de vins de l’appellation Reuilly..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 20:00:00. 12 EUR.

7 rue Voltaire

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire



This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer wine-tasting tours every weekend evening.

On August 11, join us at the Maison de Reuilly, for a guided tour followed by a tasting of wines from the Reuilly appellation.

Este verano, las denominaciones de Menetou-Salon, Quincy y Reuilly se unen para ofrecer visitas con degustación de vinos todos los fines de semana por la tarde.

El 11 de agosto, acérquese a la Maison de Reuilly para una visita guiada seguida de una degustación de vinos de la denominación de Reuilly.

Diesen Sommer schließen sich die Appellationen Menetou-Salon, Quincy und Reuilly zusammen, um Ihnen jedes Wochenende am Abend Weinproben anzubieten.

Am 11. August treffen Sie sich im Maison de Reuilly zu einer geführten Tour mit anschließender Weinprobe von Weinen der Appellation Reuilly.

Mise à jour le 2023-07-03 par GITE DE FRANCE CHER