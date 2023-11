Marché de Noël au restaurant La Terrasse, à Amboise 7 Rue Victor Hugo Amboise, 3 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Marché de Noël au restaurant La Terrasse dimanche 3 décembre 2023. 10h-19h

Marché éphémère dans un restaurant ?

Espace restauration, espaces créateurs, espace gourmandises et vins..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

7 Rue Victor Hugo

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market at La Terrasse restaurant on Sunday, December 3, 2023. 10am-7pm

Ephemeral market in a restaurant ?

Catering area, designer areas, gourmet food and wine area.

Mercado de Navidad en el restaurante La Terrasse el domingo 3 de diciembre de 2023. de 10:00 a 19:00

Mercado efímero en un restaurante ?

Zona de restauración, espacios de diseño, delicatessen y vinos.

Weihnachtsmarkt im Restaurant La Terrasse am Sonntag, den 3. Dezember 2023. 10h-19h

Vergänglicher Markt in einem Restaurant?

Restaurantbereich, Bereiche für Designer, Bereich für Leckereien und Weine.

