Concerts au restaurant La Terrasse 7 Rue Victor Hugo Amboise, 14 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Concerts au restaurant La Terrasse à partir de 19h :

– Vendredi 14 juillet 2023 : Soirée Punch (musique sur enceinte)

– Jeudi 20 juillet 2023 : groupe de musique Kind of friends

– Jeudi 27 juillet 2023 : duo Adélie

– Jeudi 10 août : Les midshell

Gratuit sur réservation au 02.47.30.50.40.

7 Rue Victor Hugo

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concerts at La Terrasse restaurant from 7pm:

– Friday, July 14, 2023: Punch evening (music on speaker)

– Thursday, July 20, 2023: Kind of friends music group

– Thursday, July 27, 2023: Adélie duo

– Thursday, August 10: Les midshell

Free on reservation at 02.47.30.50.40

Conciertos en el restaurante La Terrasse a partir de las 19.00 h:

– Viernes 14 de julio de 2023: Noche de ponche (música en altavoz)

– Jueves 20 de julio de 2023: Grupo musical Kind of friends

– Jueves 27 de julio de 2023: dúo Adélie

– Jueves 10 de agosto: Les midshell

Gratuito previa reserva al 02.47.30.50.40

Konzerte im Restaurant La Terrasse ab 19 Uhr :

– Freitag, 14. Juli 2023: Punch-Abend (Musik aus dem Lautsprecher)

– Donnerstag, 20. Juli 2023: Musikgruppe Kind of friends

– Donnerstag, 27. Juli 2023: Duo Adélie

– Donnerstag, 10. August: Les midshell

Kostenlos mit Reservierung unter 02.47.30.50.40

