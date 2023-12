Librairies Ephéméres de Noël dans le Montreuillois 7, rue Vendée Attin Catégories d’Évènement: Attin

fin : 2023-12-15 . Les Librairies Ephémères de Noël

En Promenade dans le Montreuillois

Mercredi 15 décembre 2023 de 10h à 18h

——————————-

En collaboration avec ‘Fenêtres Sur Livres’, période du 8 au 21 décembre.

Des idées de cadeaux ‘littéraires’ pour des amis, la famille, pour vous personnellement…

Retrouvez un choix de livres intéressants dans le Montreuillois ! (Choix d’automne, quelques voix choisies au Nord, des écrivains à l’honneur, livres de poche sous le sapin, les animaux, Beaux-arts, BD, jeunesse… Lieu : La Plume à Loup – 7 rue Vendée 62170 Attin

– Mercredi 15 décembre 2023 de 10h à 18h Entrée libre.

Trouvez l’ensemble des dates et lieux du mois de décembre en cliquant sur ‘Téléchargez le document’ .

