Début : 2023-12-17

fin : 2023-12-17 Du 1er au 23 décembre profitez de nombreuses animations à l’Autre Faubourg !.

Du 1er au 23 décembre profitez de nombreuses animations à l’Autre Faubourg ! Père Noël, calèche, maquillage pour enfants, ateliers DIY, carrousel, princesses Disney… Sans oublier notre nocturne le vendredi 22 décembre de 19h30 à 20h30 ! .

7 rue sorel tracy

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

