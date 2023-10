Concert : Extrait du Messie de Haendel – Ensemble vocal de Valence 7 Rue Solférino Romans-sur-Isère, 17 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

L’Ensemble Vocal de Valence sous la direction de Niamh Glenat, a le plaisir de vous convier au Messie de Haendel.

Pour ce concert, nous serons en compagnie de la Soprano, Baptistine Mortier

Un ensemble Baroque professionnel assurera la partie musicale..

2023-12-17 17:00:00

7 Rue Solférino Eglise Notre-Dame De Lourdes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Ensemble Vocal de Valence, under the direction of Niamh Glenat, is delighted to invite you to hear Handel’s Messiah.

For this concert, we’ll be joined by soprano Baptistine Mortier

A professional Baroque ensemble will provide the musical accompaniment.

El Ensemble Vocal de Valence, dirigido por Niamh Glenat, tiene el placer de invitarle a escuchar El Mesías de Haendel.

Para este concierto, contaremos con la colaboración de la soprano Baptistine Mortier

Un conjunto barroco profesional se encargará del acompañamiento musical.

Das Ensemble Vocal de Valence unter der Leitung von Niamh Glenat freut sich, Sie zu Händels Messias einladen zu dürfen.

Bei diesem Konzert werden wir von der Sopranistin Baptistine Mortier begleitet

Ein professionelles Barockensemble wird für den musikalischen Teil sorgen.

