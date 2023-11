Exposition – Panorama 7, rue Sainte-Croix Mortagne-au-Perche, 10 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Exposition « Panorama » consacrée à Loustal. En partenariat avec la librairie Le Goût des Mots, une dédicace des derniers albums de l’Artiste, aura lieu lors du vernissage samedi 11 novembre de 16h à 19h.

Exposition visible :

– le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

– le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

ou sur rendez-vous.

7, rue Sainte-Croix Galerie Black Box 61

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Panorama » exhibition dedicated to Loustal. In partnership with the bookshop Le Goût des Mots, a signing of the artist’s latest albums will take place during the vernissage on Saturday November 11 from 4pm to 7pm.

Exhibition on view :

– friday, 10am to 12:30pm and 2:30pm to 7:30pm

– saturday, 10am to 12:30pm and 2:30pm to 6:30pm

or by appointment

Exposición « Panorama » dedicada a Loustal. En colaboración con la librería Le Goût des Mots, tendrá lugar una firma de los últimos álbumes del artista durante el preestreno, el sábado 11 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas.

Exposición abierta

– viernes, de 10.00 a 12.30 h. y de 14.30 a 19.30 h

– sábado, de 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30

o con cita previa

Die Ausstellung « Panorama » ist Loustal gewidmet. In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Le Goût des Mots werden die neuesten Alben des Künstlers während der Vernissage am Samstag, den 11. November von 16 bis 19 Uhr signiert.

Ausstellung zu sehen:

– am Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 19.30 Uhr

– am Samstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr

oder nach Vereinbarung

