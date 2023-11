Concert choral « Lumières » Choeur de Chambre Septentrion 7 Rue Saint-Vincent-de-Paul Parthenay, 8 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Autour des chansons traditionnelles, partagez avec les artistes du Chœur de chambre Septentrion la magie de Noël. Laissez-vous bercer par l’intensité des Lieder de Mendelssohn, les subtiles mélodies de Poulenc ou les tendres chansons de Barbara..

7 Rue Saint-Vincent-de-Paul Eglise Saint-Laurent

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Share the magic of Christmas with the artists of Ch?ur de chambre Septentrion. Let yourself be lulled by the intensity of Mendelssohn’s Lieder, the subtle melodies of Poulenc or the tender songs of Barbara.

Comparta la magia de la Navidad con los artistas del Coro de Cámara Septentrion. Déjese arrullar por la intensidad de los Lieder de Mendelssohn, las sutiles melodías de Poulenc o las tiernas canciones de Barbara.

Teilen Sie mit den Künstlern des Ch?ur de chambre Septentrion den Zauber der Weihnacht und lassen Sie sich von traditionellen Liedern verzaubern. Lassen Sie sich von der Intensität der Lieder von Mendelssohn, den subtilen Melodien von Poulenc oder den zarten Liedern von Barbara in den Schlaf wiegen.

