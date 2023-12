CONCERT DE NOËL 7 rue Saint Vincent Contz-les-Bains, 4 décembre 2023, Contz-les-Bains.

Contz-les-Bains,Moselle

L’association Autour de l’Orgue vous invite à son traditionnel concert de Noël autour de l’orgue de l’église Saint-Jean Baptiste, l’un des plus beaux d’Europe.

Profitez de la magnifique voix de Cäcilia Boyer, accompagnée de la talentueuse Céline Manet à la harpe.

Laissez-vous transporter par ces mélodies qui s’entremêlent avec le son de l’orgue.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

7 rue Saint Vincent église Saint-Jean Baptiste

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



The Autour de l’Orgue association invites you to its traditional Christmas concert featuring the organ of Saint-Jean Baptiste church, one of the finest in Europe.

Enjoy the magnificent voice of Cäcilia Boyer, accompanied by the talented Céline Manet on harp.

Let yourself be transported by these melodies, interwoven with the sound of the organ.

La asociación Autour de l’Orgue le invita a su tradicional concierto de Navidad con el órgano de la iglesia de Saint-Jean Baptiste, uno de los mejores de Europa.

Disfrute de la magnífica voz de Cäcilia Boyer, acompañada al arpa por la talentosa Céline Manet.

Déjese transportar por estas melodías entrelazadas con el sonido del órgano.

Der Verein Autour de l’Orgue lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert rund um die Orgel der Kirche Saint-Jean Baptiste ein, eine der schönsten in Europa.

Genießen Sie die wunderschöne Stimme von Cäcilia Boyer, die von der talentierten Céline Manet an der Harfe begleitet wird.

Lassen Sie sich von diesen Melodien, die sich mit dem Klang der Orgel verflechten, mitreißen.

