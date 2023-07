Artiste Verrier – Jean-Marc Paguet 7 rue Roland Garros Saint-Morel, 12 juillet 2023, Saint-Morel.

Saint-Morel,Ardennes

Vitrailliste depuis 15 ans, usant d’un savoir-faire d’exception mettant en valeur différentes techniques : vitrail, tiffany, dalle de verre, fusing.Son activité tourne principalement autour de la restauration du patrimoine, mais aussi de la création de vitraux anciens et contemporains (création en verre fusionné, luminaires…) pour les particuliers. Jean-Marc Paguet vous invite à découvrir son atelier, sur rendez-vous (demande par téléphone) dans la limite de 10 personnes par groupe..

fin : . EUR.

7 rue Roland Garros

Saint-Morel 08400 Ardennes Grand Est



Stained-glass artist for 15 years, using an exceptional know-how highlighting different techniques: stained glass, tiffany, glass slab, fusing… His activity mainly revolves around the restoration of heritage, but also the creation of old and contemporary stained glass (creation in fused glass, lighting…) for individuals. Jean-Marc Paguet invites you to discover his workshop, by appointment (request by phone) within the limit of 10 persons per group.

Vitralista desde hace 15 años, utilizando un saber hacer excepcional destacando diferentes técnicas: vitral, tiffany, losa de vidrio, fusing, etc. Su actividad gira principalmente en torno a la restauración del patrimonio, pero también a la creación de vitrales antiguos y contemporáneos (creación en vidrio fundido, luces, etc.) para particulares. Jean-Marc Paguet le invita a descubrir su taller, con cita previa (solicitud por teléfono) dentro del límite de 10 personas por grupo.

Glasmalerei seit 15 Jahren, mit einem außergewöhnlichen Know-how, das verschiedene Techniken zur Geltung bringt: Glasmalerei, Tiffany, Glasplatten, Fusing. Seine Tätigkeit dreht sich hauptsächlich um die Restaurierung von Kulturgütern, aber auch um die Kreation von alten und zeitgenössischen Glasmalereien (Kreationen aus Fusionsglas, Leuchten…) für Privatpersonen. Jean-Marc Paguet lädt Sie ein, sein Atelier nach telefonischer Vereinbarung (maximal 10 Personen pro Gruppe) zu besichtigen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme