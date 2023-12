Ballet en direct de l’Opéra National de Bordeaux 7 rue René Bouchon Sainte-Livrade-sur-Lot, 1 décembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

A l’occasion de cette fin d’année, Bordeaux Live Opéra vous propose un ballet célébrissime – Giselle – pour une soirée exceptionnelle qui sera retransmise en direct dans plusieurs lieux.

Un verre de l’amitié sera offert pour fêter ensemble cette fin d’année.

Sur réservation..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 22:15:00. EUR.

7 rue René Bouchon Salle des Variétés

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As the year draws to a close, Bordeaux Live Opéra brings you the famous ballet – Giselle – for an exceptional evening that will be broadcast live in several venues.

A glass of friendship will be offered to celebrate the end of the year together.

Reservations required.

A punto de terminar el año, Bordeaux Live Opéra le propone un famoso ballet, Giselle, en una velada excepcional que se retransmitirá en directo en varias salas.

Se ofrecerá una copa de amistad para celebrar juntos el fin de año.

Reserva obligatoria.

Zum Jahresende präsentiert Ihnen Bordeaux Live Opéra ein berühmtes Ballett – Giselle – für einen außergewöhnlichen Abend, der an mehreren Orten live übertragen wird.

Ein Glas Freundschaft wird angeboten, um gemeinsam das Jahresende zu feiern.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47