Contes en musique Notes gourmandes 7, Rue Rambert Rouen, 20 mars 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Retour en enfance avec des contes illustrés par des œuvres musicales pour hautbois et basson.

Une plongée dans l’enfance pour s’immerger dans la magie des notes et des mots. Dans le très british Jack et le Haricot magique, Jack et sa mère deviennent riches grâce à un fayot. Pierre Gripari installe une sorcière dans un placard à balais, qui hante la maison lorsque l’on chante une certaine chanson… Quel enfant n’aime pas qu’on lui raconte des récits ? Surtout quand ces histoires sont accompagnées par la puissance évocatrice de la musique, un peu sur le principe du célèbre Pierre et le Loup. Telle est l’idée géniale de ce concert où des musiciens illustrent ces deux contes.

Ce spectacle intègre une séance Relax.

Des rendez-vous à partager avec les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra dans le foyer du Théâtre des Arts autour d’une boisson offerte.

Des rendez-vous à partager avec les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra dans le foyer du Théâtre des Arts autour d’une boisson offerte.

Hautbois : Jérôme Laborde, Fabrice Rousson

Basson : Batiste Arcaix

Narratrice : Sophie Carrité.

2024-03-20 fin : 2024-03-20 . .

7, Rue Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Back to childhood with tales illustrated by musical works for oboe and bassoon.

A plunge into childhood to immerse yourself in the magic of notes and words. In the very British Jack and the Beanstalk, Jack and his mother become rich thanks to a beanstalk. Pierre Gripari installs a witch in a broom cupboard, who haunts the house when a certain song is sung? What child doesn’t like to be told stories? Especially when these stories are accompanied by the evocative power of music, along the lines of the famous Peter and the Wolf. Such is the ingenious idea behind this concert, in which musicians illustrate these two tales.

This show includes a Relax session.

Join the musicians of the Orchestre de l’Opéra in the foyer of the Théâtre des Arts for a drink.

Meet the musicians of the Orchestre de l’Opéra in the foyer of the Théâtre des Arts and enjoy a complimentary drink.

Oboe: Jérôme Laborde, Fabrice Rousson

Bassoon: Batiste Arcaix

Narrator: Sophie Carrité

Vuelva a la infancia con cuentos ilustrados por obras musicales para oboe y fagot.

Una zambullida en la infancia para sumergirse en la magia de las notas y las palabras. En el muy británico Jack y las habichuelas, Jack y su madre se hacen ricos gracias a un tallo. Pierre Gripari instala una bruja en un armario de escobas, que embruja la casa cuando se canta cierta canción? ¿A qué niño no le gusta que le cuenten cuentos? Sobre todo cuando estas historias van acompañadas del poder evocador de la música, algo así como el famoso Pedro y el lobo. Esa es la brillante idea de este concierto, en el que los músicos ilustran estos dos cuentos.

Este espectáculo incluye una sesión de relajación.

Únase a los músicos de la Orquesta de la Ópera en el vestíbulo del Théâtre des Arts para tomar una copa.

Reúnase con los músicos de la Orquesta de la Ópera en el vestíbulo del Théâtre des Arts y disfrute de una bebida de cortesía.

Oboe: Jérôme Laborde, Fabrice Rousson

Fagot: Batiste Arcaix

Narradora: Sophie Carrité

Zurück in die Kindheit mit Märchen, die mit musikalischen Werken für Oboe und Fagott illustriert werden.

Ein Eintauchen in die Kindheit, um in die Magie der Noten und Worte einzutauchen. In dem britischen Märchen Jack und die Zauberbohne werden Jack und seine Mutter durch eine Bohne reich. Pierre Gripari baut eine Hexe in eine Besenkammer ein, die im Haus spukt, wenn ein bestimmtes Lied gesungen wird Welches Kind mag es nicht, wenn ihm Geschichten erzählt werden? Vor allem, wenn diese Geschichten von der suggestiven Kraft der Musik begleitet werden, ähnlich wie im berühmten Peter und der Wolf. Das ist die geniale Idee hinter diesem Konzert, in dem Musiker die beiden Geschichten illustrieren.

Diese Aufführung beinhaltet eine Relax-Sitzung.

Diese Termine können Sie mit den Musikern des Opernorchesters im Foyer des Théâtre des Arts bei einem kostenlosen Getränk teilen.

Ein Treffen mit den Musikern des Opernorchesters im Foyer des Théâtre des Arts bei einem kostenlosen Getränk.

Oboe: Jérôme Laborde, Fabrice Rousson

Fagott: Batiste Arcaix

Erzählerin: Sophie Carrité

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche