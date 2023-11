Tancrède 7, Rue Rambert Rouen, 12 mars 2024, Rouen.

Mon cœur est innocent

Nous voici dans la cité de Syracuse, en proie aux luttes de pouvoir. L’amour secret que partagent Amenaïde et le chevalier banni Tancrède aura-t-il raison de ces rivalités internes et de ces défiances ? Inspiré par la célèbre tragédie de Voltaire, le jeune Rossini, alors âgé de vingt-et-un ans, fait son entrée dans l’opéra romantique qu’il dominera, ensuite, pendant de nombreuses années. Son œuvre, sommet du bel canto, « véritable coup de foudre dans le ciel bleu et clair du théâtre lyrique italien » selon Stendhal, nous va droit au cœur. Quant à ses airs, tour à tour palpitants et mélancoliques, ils nous restent en tête bien après la représentation. Et si, malgré le drame, la tendresse avait un chemin ?

Direction musicale : Antonello Allemandi

Mise en scène, scénographie, costumes : Pierre-Emmanuel Rousseau

Lumières : Gilles Gentner

Tancrède : Teresa Iervolino

Amenaïde : Marina Monzó

Argirio : Santiago Ballerini

Orbazzano : Giorgi Manoshvili

Isaura : Juliette Mey

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

Coproduction Théâtre Orchestre Bienne Soleure, Opéra de Rouen Normandie.

My heart is innocent

Here we are in the city of Syracuse, plagued by power struggles. Will the secret love shared by Amenaide and the banished knight Tancredi overcome internal rivalries and mistrust? Inspired by Voltaire’s famous tragedy, the twenty-one-year-old Rossini entered the world of Romantic opera, which he would dominate for many years to come. His work, the pinnacle of bel canto, « a veritable thunderbolt in the clear blue sky of Italian lyric theater » according to Stendhal, goes straight to our hearts. Its arias, by turns thrilling and melancholy, stay with us long after the performance. And what if, despite the drama, tenderness had a way?

Musical direction: Antonello Allemandi

Stage direction, set design and costumes: Pierre-Emmanuel Rousseau

Lighting: Gilles Gentner

Tancrède: Teresa Iervolino

Amenaïde: Marina Monzó

Argirio: Santiago Ballerini

Orbazzano: Giorgi Manoshvili

Isaura: Juliette Mey

Rouen Normandy Opera Orchestra

Ch?ur accentus / Opéra de Rouen Normandie

Coproduction Théâtre Orchestre Bienne Soleure, Opéra de Rouen Normandie

Mi corazón es inocente

La ciudad de Siracusa está sumida en una lucha de poder. ¿Superará el amor secreto que comparten Amenaide y el caballero desterrado Tancredo estas rivalidades y desconfianzas internas? Inspirado por la famosa tragedia de Voltaire, Rossini, de veintiún años, debutó en la ópera romántica, que dominaría durante muchos años. Su obra, cumbre del bel canto, « un verdadero rayo en el cielo azul del teatro lírico italiano » según Stendhal, nos llega directamente al corazón. En cuanto a sus arias, emocionantes y melancólicas a partes iguales, permanecen con nosotros mucho tiempo después de la representación. ¿Y si, a pesar del drama, la ternura tuviera un camino?

Dirección musical: Antonello Allemandi

Dirección de escena, escenografía y vestuario: Pierre-Emmanuel Rousseau

Iluminación: Gilles Gentner

Tancrède: Teresa Iervolino

Amenaide: Marina Monzó

Argirio: Santiago Ballerini

Orbazzano: Giorgi Manoshvili

Isaura: Juliette Mey

Orquesta de la Ópera de Ruán Normandía

Ch?ur accentus / Ópera de Ruán Normandía

Coproducción Teatro Orquesta Bienne Soleure, Ópera de Ruán Normandía

Mein Herz ist unschuldig

Wir befinden uns in der Stadt Syrakus, die von Machtkämpfen geprägt ist. Wird die heimliche Liebe zwischen Amenaïde und dem verbannten Ritter Tancredi die internen Rivalitäten und das Misstrauen überwinden? Inspiriert von Voltaires berühmter Tragödie betrat der einundzwanzigjährige Rossini die Bühne der romantischen Oper, die er viele Jahre lang beherrschen sollte. Sein Werk, ein Höhepunkt des Belcanto und laut Stendhal « ein wahrer Blitzschlag in den blauen und klaren Himmel des italienischen Operntheaters », geht uns direkt ins Herz. Und die Arien, die abwechselnd spannend und melancholisch sind, bleiben uns noch lange nach der Aufführung im Kopf. Und wenn die Zärtlichkeit trotz aller Dramatik einen Weg findet?

Musikalische Leitung: Antonello Allemandi

Regie, Bühnenbild, Kostüme: Pierre-Emmanuel Rousseau

Licht: Gilles Gentner

Tancredi: Teresa Iervolino

Amenaïde: Marina Monzó

Argirio: Santiago Ballerini

Orbazzano: Giorgi Manoshvili

Isaura: Juliette Mey

Orchester der Opéra de Rouen Normandie

Chor accentus / Opéra de Rouen Normandie

Koproduktion Theater Orchester Biel Solothurn, Opéra de Rouen Normandie

