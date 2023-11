Beethoven, Farrenc 7, Rue Rambert Rouen, 16 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Entre rêve et réalité

Partagez l’énergie triomphante du Concerto pour violon de Beethoven, interprété par Francesca Dego, jeune violoniste parcourant les grandes scènes internationales. La soirée se place également sous le signe de la découverte avec les plus belles pages de Louise Farrenc. Pianiste virtuose, professeure au Conservatoire de Paris, pédagogue et compositrice, nombreuses ont été les fonctions de cette musicienne dont l’œuvre a été largement ovationnée par ses contemporains. Sa Symphonie n°3, souvent comparée à celles de Mendelssohn ou Schumann, exprime d’un souffle vigoureux un élan noble et puissant. Un moment de poésie pure à découvrir sous la baguette de Ben Glassberg.

Direction musicale Ben Glassberg

Violon Francesca Dego

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Dans le cadre de la saison Unanimes!, initiative de l’Association Française des Orchestres.

Vendredi 2024-02-16 fin : 2024-02-17 . .

7, Rue Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Between dream and reality

Share the triumphant energy of Beethoven’s Violin Concerto, performed by Francesca Dego, a young violinist who has toured the great international stages. The evening is also a time for discovery, with the most beautiful pages by Louise Farrenc. Virtuoso pianist, teacher at the Paris Conservatoire, pedagogue and composer, Louise Farrenc’s work has been widely acclaimed by her contemporaries. Her Symphony n°3, often compared to those of Mendelssohn or Schumann, expresses a noble and powerful élan with a vigorous breath. A moment of pure poetry to be discovered under the baton of Ben Glassberg.

Musical director Ben Glassberg

Violin Francesca Dego

Rouen Normandy Opera Orchestra

As part of the Unanimes! season, an initiative of the Association Française des Orchestres

Entre el sueño y la realidad

Comparta la energía triunfante del Concierto para violín de Beethoven, interpretado por Francesca Dego, joven violinista que ha recorrido los grandes escenarios internacionales. La velada es también la ocasión de descubrir las mejores obras de Louise Farrenc. Pianista virtuosa, profesora del Conservatorio de París, pedagoga y compositora, Louise Farrenc ha desempeñado numerosos papeles y su obra ha sido ampliamente aclamada por sus contemporáneos. Su Sinfonía nº 3, a menudo comparada con las de Mendelssohn o Schumann, expresa un ímpetu noble y poderoso con un aliento vigoroso. Un momento de pura poesía por descubrir bajo la batuta de Ben Glassberg.

Director Ben Glassberg

Violín Francesca Dego

Orquesta de la Ópera de Rouen Normandía

En el marco de la temporada ¡Unanimes!, una iniciativa de la Asociación Francesa de Orquestas (AFO)

Zwischen Traum und Wirklichkeit

Erleben Sie die triumphierende Energie von Beethovens Violinkonzert, gespielt von Francesca Dego, einer jungen Geigerin, die auf den großen internationalen Bühnen zu Hause ist. Der Abend steht auch im Zeichen der Entdeckung mit den schönsten Seiten von Louise Farrenc. Als virtuose Pianistin, Professorin am Pariser Konservatorium, Pädagogin und Komponistin hat diese Musikerin, deren Werk von ihren Zeitgenossen mit großem Beifall bedacht wurde, zahlreiche Funktionen ausgeübt. Ihre Symphonie Nr. 3, die oft mit denen von Mendelssohn oder Schumann verglichen wird, drückt mit einem kräftigen Atemzug einen edlen und mächtigen Impuls aus. Ein Moment reiner Poesie, der unter der Leitung von Ben Glassberg zu entdecken ist.

Musikalische Leitung Ben Glassberg

Violine Francesca Dego

Orchester der Oper Rouen Normandie

Im Rahmen der Saison Unanimes!, einer Initiative der Association Française des Orchestres

