Katia et Marielle Labèque 7, Rue Rambert Rouen, 14 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Deux sœurs, deux pianos, deux œuvres. Marielle et Katia Labèque investissent le Théâtre des Arts avec un programme intense et inédit de Philip Glass.

La musique de Philip Glass occupe une place importante dans la création de Katia et Marielle Labèque. Et pour cause ! Après avoir arrangé son opéra Les Enfants terribles pour les deux sœurs en 2020, qualifié de « miracle de performance » par la presse internationale, vous aurez le privilège de découvrir La Belle et la Bête et Orphée dans une version pour piano. À n’en pas douter, une soirée exceptionnelle vous attend.

Pianos Katia Labèque, Marielle Labèque.

2024-02-14 20:00:00 fin : 2024-02-14 . .

7, Rue Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Two sisters, two pianos, two works. Marielle and Katia Labèque take over the Théâtre des Arts with an intense, never-before-seen program by Philip Glass.

The music of Philip Glass occupies an important place in the creative work of Katia and Marielle Labèque. And with good reason! After arranging his opera Les Enfants terribles for the two sisters in 2020, described by the international press as a « miracle of performance », you will have the privilege of discovering La Belle et la Bête and Orphée in a piano version. Without a doubt, an exceptional evening awaits you.

Pianos Katia Labèque, Marielle Labèque

Dos hermanas, dos pianos, dos obras. Marielle y Katia Labèque toman el Théâtre des Arts con un programa intenso y original de Philip Glass.

La música de Philip Glass desempeña un papel importante en la obra de Katia y Marielle Labèque. Y con razón Tras haber arreglado su ópera Les Enfants terribles para las dos hermanas en 2020, calificada de « milagro de interpretación » por la prensa internacional, tendrán el privilegio de descubrir La Belle et la Bête y Orphée en versión pianística. Sin duda, le espera una velada excepcional.

Pianos Katia Labèque, Marielle Labèque

Zwei Schwestern, zwei Klaviere, zwei Werke. Marielle und Katia Labèque erobern das Théâtre des Arts mit einem intensiven und unveröffentlichten Programm von Philip Glass.

Die Musik von Philip Glass nimmt einen wichtigen Platz im Schaffen von Katia und Marielle Labèque ein. Und das aus gutem Grund! Nachdem er 2020 seine Oper Les Enfants terribles für die beiden Schwestern arrangiert hatte, die von der internationalen Presse als « Wunder der Aufführung » bezeichnet wurde, werden Sie das Privileg haben, La Belle et la Bête und Orphée in einer Klavierversion zu entdecken. Zweifellos erwartet Sie ein außergewöhnlicher Abend.

Klaviere Katia Labèque, Marielle Labèque

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche