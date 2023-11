Le Carnaval Baroque 7, Rue Rambert Rouen, 10 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Plongez dans la liesse et le faste d’un carnaval italien au milieu du XVIIe siècle avec cet incontournable spectacle du Poème Harmonique.

Treize ans et plus de soixante représentations plus tard, le succès de ce Carnaval Baroque est toujours aussi fascinant. Acrobates, jongleurs, danseurs, mimes et musiciens se retrouvent sur scène dans une fête qui mêle le grotesque et le raffinement si caractéristique de cette période où les habitants de la Venise baroque épuisaient leur appétit de divertissement avant l’entrée en Carême. Au son d’airs italiens célèbres ou inédits, les artistes font renaître cette formidable célébration de la vie, intense et joyeuse, aussi éphémère soit-elle.

Direction artistique et musicale Vincent Dumestre

Mise en scène, chorégraphie Cécile Roussat, Julien Lubek

Le Poème Harmonique

Production Le Poème Harmonique

Coproduction Les Célestins – Théâtre de Lyon,

La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Opéra de Reims, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Scène nationale d’Évreux-Louviers, Festival Automne en Normandie.

2024-02-10 16:00:00 fin : 2024-02-10 . .

7, Rue Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Immerse yourself in the jubilation and splendor of an Italian carnival in the mid-17th century with this must-see show by Le Poème Harmonique.

Thirteen years and over sixty performances later, the success of this Baroque Carnival is as fascinating as ever. Acrobats, jugglers, dancers, mimes and musicians come together on stage in a feast that blends the grotesque with the refinement so characteristic of the period when the inhabitants of Baroque Venice exhausted their appetite for entertainment before entering Lent. To the sound of famous or previously unpublished Italian arias, the artists bring back to life this formidable celebration of life, intense and joyful, however fleeting it may be.

Artistic and musical direction Vincent Dumestre

Stage direction and choreography Cécile Roussat, Julien Lubek

Le Poème Harmonique

Production Le Poème Harmonique

Coproduction Les Célestins ? Théâtre de Lyon,

La Comète ? Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Opéra de Reims, Cirque-Théâtre d?Elbeuf, Scène nationale d?Évreux-Louviers, Festival Automne en Normandie

Sumérjase en el júbilo y el esplendor de un carnaval italiano de mediados del siglo XVII con este espectáculo ineludible de Le Poème Harmonique.

Trece años y más de sesenta representaciones después, el éxito de este carnaval barroco sigue siendo tan fascinante como siempre. Acróbatas, malabaristas, bailarines, mimos y músicos se dan cita en el escenario en una fiesta que combina lo grotesco con el refinamiento tan característico de la época en que los habitantes de la Venecia barroca agotaban su apetito de diversión antes del inicio de la Cuaresma. Al son de melodías italianas famosas o inéditas, los artistas reviven esta maravillosa celebración de la vida, intensa y alegre, por efímera que sea.

Dirección artística y musical Vincent Dumestre

Dirección escénica y coreografía Cécile Roussat, Julien Lubek

Le Poème Harmonique

Producido por Le Poème Harmonique

Coproducción Les Célestins ? Théâtre de Lyon,

La Comète ? Escena Nacional de Châlons-en-Champagne, Ópera de Reims, Circo-Teatro de Elbeuf, Escena Nacional de Évreux-Louviers, Festival Otoño en Normandía

Tauchen Sie mit dieser unumgänglichen Aufführung des Poème Harmonique in den Jubel und die Pracht eines italienischen Karnevals Mitte des 17. Jahrhunderts ein.

Dreizehn Jahre und mehr als sechzig Aufführungen später ist der Erfolg dieses barocken Karnevals immer noch faszinierend. Akrobaten, Jongleure, Tänzer, Pantomimen und Musiker treffen sich auf der Bühne in einem Fest, das die Groteske mit der Raffinesse verbindet, die so typisch für diese Zeit war, in der die Bewohner des barocken Venedigs ihren Appetit auf Unterhaltung vor Beginn der Fastenzeit erschöpften. Mit berühmten und unveröffentlichten italienischen Melodien lassen die Künstler diese großartige Feier des Lebens wieder aufleben, die intensiv und fröhlich ist, so vergänglich sie auch sein mag.

Künstlerische und musikalische Leitung Vincent Dumestre

Inszenierung, Choreografie Cécile Roussat, Julien Lubek

Le Poème Harmonique

Produktion Le Poème Harmonique

Koproduktion Les Célestins ? Theater von Lyon,

La Comète ? Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Opéra de Reims, Cirque-Théâtre d?Elbeuf, Scène nationale d?Évreux-Louviers, Festival Automne en Normandie

