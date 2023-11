Vivaldi, Telemann 7, Rue Rambert Rouen, 2 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

En maîtres du baroque, Vivaldi fait divinement chanter cordes et soprano et Telemann nous réjouit de ses Ouvertures.

Il est le compositeur le plus prolifique de l’histoire de la musique. Parmi les six-cents Ouvertures qu’il écrit, voici un panel qui témoigne de l’ingéniosité musicale de Telemann dont les œuvres procurent autant de plaisir à l’interprète qu’à l’auditeur. Dans ce concert dirigé par le chef italien Rinaldo Alessandrini, Vivaldi lui répond avec le sublime motet « Il n’y a pas de paix sincère dans le monde ». Les vocalises particulièrement brillantes rivalisent avec la virtuosité des violons.

Direction musicale Rinaldo Alessandrini

Soprano Bruno de Sá

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie.

Vendredi 2024-02-02 fin : 2024-02-03 . .

7, Rue Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



As masters of the Baroque, Vivaldi makes strings and soprano sing divinely, and Telemann delights us with his Overtures.

Telemann is the most prolific composer in the history of music. Among the six hundred Overtures he wrote, here is a selection that testifies to Telemann?s musical ingenuity, whose works give as much pleasure to the performer as to the listener. In this concert led by Italian conductor Rinaldo Alessandrini, Vivaldi responds with the sublime motet « Il n’y a pas de paix sincère dans le monde ». The particularly brilliant vocalizations rival the virtuosity of the violins.

Musical director Rinaldo Alessandrini

Soprano Bruno de Sá

Rouen Normandy Opera Orchestra

Como maestros del Barroco, Vivaldi hace cantar divinamente a cuerdas y soprano, y Telemann nos deleita con sus Oberturas.

Es el compositor más prolífico de la historia de la música. Entre las seiscientas Oberturas que escribió, he aquí una selección que da fe del ingenio musical de Telemann, cuyas obras proporcionan tanto placer al intérprete como al oyente. En este concierto dirigido por el italiano Rinaldo Alessandrini, Vivaldi responde con el sublime motete « Il n?y a pas de paix sincère dans le monde ». Las vocalizaciones, particularmente brillantes, rivalizan con el virtuosismo de los violines.

Bajo la dirección de Rinaldo Alessandrini

Soprano Bruno de Sá

Orquesta de la Ópera de Rouen Normandía

Als Meister des Barock lässt Vivaldi Streicher und Sopran göttlich singen, und Telemann erfreut uns mit seinen Ouvertüren.

Er ist der produktivste Komponist in der Geschichte der Musik. Unter den 600 Ouvertüren, die er schrieb, ist hier eine Auswahl, die von Telemanns musikalischem Einfallsreichtum zeugt, dessen Werke sowohl dem Interpreten als auch dem Zuhörer Freude bereiten. In diesem Konzert unter der Leitung des italienischen Dirigenten Rinaldo Alessandrini antwortet Vivaldi mit der erhabenen Motette « Il n’y a pas de paix sincère dans le monde » (Es gibt keinen aufrichtigen Frieden in der Welt). Die brillanten Vokalisen wetteifern mit der Virtuosität der Violinen.

Musikalische Leitung Rinaldo Alessandrini

Sopran Bruno de Sá

Orchester der Opéra de Rouen Normandie

