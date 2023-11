Flâneries théâtralisées « Les Filous de Noël » 7 rue principale Schirrhoffen, 18 novembre 2023, Schirrhoffen.

Schirrhoffen,Bas-Rhin

De la Bourgogne en passant par la Corse et la Réunion, deux curieux personnages veulent troubler les fêtes de Noël à travers le monde. Y arriveront ils ?.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

7 rue principale

Schirrhoffen 67240 Bas-Rhin Grand Est



From Burgundy to Corsica and Reunion, two curious characters want to disrupt Christmas celebrations around the world. Will they succeed?

De Borgoña a Córcega y Reunión, dos curiosos personajes quieren perturbar las celebraciones navideñas en todo el mundo. ¿Lo conseguirán?

Von Burgund über Korsika bis nach La Réunion: Zwei merkwürdige Gestalten wollen die Weihnachtsfeiertage auf der ganzen Welt stören. Wird es ihnen gelingen?

