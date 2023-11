Concert de Noël 7 Rue Principale Saché, 10 décembre 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

Concert de gospel du groupe Soulfire à l’église de de Saché. Animation dans le cadre du marché de Noël..

Samedi 2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

7 Rue Principale

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Gospel concert by the Soulfire group at the Saché church. Entertainment as part of the Christmas market.

Concierto de gospel del grupo Soulfire en la iglesia de Saché. Entretenimiento en el marco del mercado navideño.

Gospelkonzert der Gruppe Soulfire in der Kirche von de Saché. Animation im Rahmen des Weihnachtsmarkts.

